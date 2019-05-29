Нью-Йорк, США, 29 мая, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США упали до минимальных значений за два месяца, 29 мая передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

Через два часа после начала торгов индекс Dow Jones снизился на 196,79 пункта (0,78%), до 25 150,98 пункта, индекс S&P 500 снизился на 17,97 пункта (0,64%), до 2784,42 пункта, индекс Nasdaq снизился на 56,48 пункта (0,74%), до 7550,87 пункта.

Падение рынка вызвано торговой войной с Китаем, а также резким падением доходности государственных облигаций США.

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