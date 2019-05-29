Москва, 29 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Оппозиция в столице РФ не сможет консолидироваться, так как её лидеры умеют ходить только шеренгой, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 мая в пресс-центре ИА REGNUM в рамках заседания экспертного клуба «Регион», в этот раз посвящённого предстоящим выборам в Московскую городскую думу.

Пресс-центр Московской городской Думы Мосгордума

«Мы переоцениваем значение Мосгордумы по очень простой причине. У нас непрофессиональный городской парламент, — сказал Журавлев. — Неважно, 100 там человек или 50. Основная часть депутатов не являются профессиональными политиками по должности. Они могут быть политиками, что называется, в душе, но по должности таковыми не являются. Любой непрофессиональный коллектив, тем более такой, который, извините за каламбур, что-то решает коллективно, проигрывает одному профессионалу. На этом строилась советская власть, когда аппарат контролировал все коллективные органы, которые голосовали так, как им скажут. Уже поэтому вопрос о субъектности Мосгордумы пока не стоит».

При этом Журавлёв отметил, что, по его мнению, московская оппозиция никогда не сможет объединиться.

«Оппозиционеры никогда не объединятся, потому что ходить могут только шеренгой. Они никогда не договорятся, кому первому стоять в колонне. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, — сказал Журавлёв. — Но это даже не главная проблема. Оппозиция не выиграет просто потому, что там голосовать, строго говоря, не за кого. Поэтому я понимаю, «Единая Россия» опять получит большинство, но вопрос только в том, что с этим большинством делать в условиях непрофессионального парламента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Максима Жарова, в системе московской власти выборы в Московскую городскую думу больше не являются значимым событием на федеральном уровне.

«Мосгордума потеряла свой вес и значимость в системе московской власти. Реально город управляется на уровне управ и ГБУ «Жилищник», — сказал Жаров. — Поэтому Мосгордума в тех условиях, в которых живёт город, находится отдельно от того, что реально происходит. Москва занимает четвертое место в рейтинге уровня протестной активности в регионах. А что касается выборов в Мосгордуму, то они потеряли значение федерального события».