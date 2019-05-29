Санкт-Петербург, 29 мая, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении Дмитрия Лосева. В феврале 2018 года в ходе дорожного конфликта он обстрелял из охотничьего ружья 12 калибра автомобиль оппонентов, ранил двоих человек, а затем открыл стрельбу по прибывшему на место ЧП офицеру полиции. Ответным огнем полицейского мужчина был ранен и задержан.

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Злоумышленнику были предъявлены обвинения в покушении на убийство двух лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении имущества. Дело слушалось с участием присяжных заседателей.

Напомним, вечером 28 февраля 2018 года на Октябрьской набережной Петербурга водитель автомобиля Ford совершил наезд на остановившийся на светофоре автомобиль Volvo. За рулем «Форда» в состоянии алкогольного опьянения находился Лосев, 1975 года рождения. Он вызвал на место ДТП свою супругу, а сам сходил домой за ружьем, вернулся и открыл стрельбу по людям, находившимся в «Вольво», ранив обоих мужчин.

Как установлено следствием и судом, подсудимый шесть раз выстрелил по автомобилю оппонентов, по разу — в двоих мужчин, и еще не менее двух раз — в сторону прибывшего сотрудника полиции, после чего был обезврежен меткими выстрелами полицейского.

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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, коллегия присяжных признала Лосева виновным в том, что он совершил выстрел в сторону сотрудника полиции, однако посчитала недоказанным умысел на его убийство. По данному преступлению фигурант был признан заслуживающим снисхождения.

«Лосев признал вину в порче транспортного средства и пояснил, что, как стрелял, он не помнит, и убивать никого не хотел», — отметили в пресс-службе.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски на сумму 400 тыс. рублей.