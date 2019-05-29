Москва, 30 мая, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе регулятора, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Убытки

Набиуллина отчитается об основных результатах работы Центробанка в 2018 году. Так, как отмечается в отчете, основные действия, которые предпринимает регулятор, направлены на решение стратегических задач по развитию финансового сектора РФ, повышению его эффективности и роли в развитии экономики РФ.

Инфляция

Одной из основных и приоритетных задач ЦБ остается таргетирование инфляции и сохранение показателя в рамках 4%. Такой показатель впервые был достигнут в 2017 году, а к концу 2018 году он поднялся до 4,3%.

Между тем ввиду повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% инфляция в 2019 году ускорилась. Однако, по словам Набиуллиной, российская экономика уже прошла пик инфляции в марте 2019 года, когда показатель достиг 5,3%.

«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — заявляла ранее Набиуллина.

Классификация банков и санация

Второй важной стратегической задачей для Центробанка стало обеспечение устойчивости финансового рынка. Для этого, как отмечается в отчете, в 2018 году появились банки с базовой лицензией, направленные на работу с физлицами и малым бизнесом.

Кроме того, Центробанк также ввел механизм санации страховых компаний, что обеспечивает устойчивость рынка.

Повышение доступности

Еще одно приоритетное направление для ЦБ в 2018 году — повышение доступности финансовых продуктов. Как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отдельное внимание в этом вопросе уделялось повышению доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса. Так, по ее словам, в этом сегменте удалось добиться значительного снижения кредитных ставок.

Однако в целом в 2019 году регулятору уже пришлось повышать показатель ключевой ставки. Как ранее объясняла Набиуллина, регулятор вскоре вновь сможет вернуться к снижению показателя, если ситуация в экономике и на финрынке будет развиваться в рамках прогноза ЦБ.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим прогнозом, то мы считаем возможным понижение ключевой ставки уже во втором-третьем квартале этого (2019) года», — заявила ранее Набиуллина.

Убыток ЦБ в полтриллиона

Согласно отчету, доходы Центробанка в 2018 году оказались почти вдвое меньше расходов регулятора. Так, в банк поступило порядка 588 млрд рублей, а расходы впервые превысили 1 трлн рублей. Таким образом, убыток ЦБ в 2018 году составил 434,6 млрд рублей.

Как объясняют представители регулятора, на такие показатели повлиял тот факт, что в банках РФ в 2018 году наметился профицит ликвидности, в рамках которого процентные расходы ЦБ выросли до 354 млрд рублей.

На увеличении убытка также сказалась программа санации банков. Если в 2017 году на эти цели регулятор направил 313 млрд рублей, что в 2018 году цифра увеличилась до 320 млрд рублей.