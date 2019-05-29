Аул Хабез, Карачаево-Черкесия, 29 мая, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии задержан водитель школьного автобуса, перевозивший детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки сотрудниками ГИБДД у шофера не оказалось при себе водительского удостоверения, а от самого водителя исходил запах алкоголя, сообщили ИА REGNUM 29 мая в МВД по республике.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

На момент проверки в салоне микроавтобуса находились дети.

«Установлено, что «Газель» принадлежит лицею аула Хабез и на момент задержания на ней перевозили учащихся данного учебного заведения», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Водителя от управления транспортным средством отстранили. Он не скрывал, что перед рейсом употреблял алкоголь. Это же подтвердили и показания специализированного прибора. В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Школьный автобус помещен на штрафную стоянку.

Читайте также: «Чуть-чуть выпил»: пьяный водитель в Дагестане сбил три полицейские машины

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 году, в Дагестане водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, протаранил три полицейские машины и одну гражданскую легковушку. Виновником ДТП оказался 19-летний житель села Кака-Шура Карабудахкентского района. Он признался, что «чуть-чуть выпил» на свадьбе в посёлке Манасе, после чего с друзьями поехал в Каспийск, а останавливаться по требованию инспекторов ГИББД не стал, потому что испугался, так как был в нетрезвом состоянии.