Нью-Дели, 29 мая, 2019, 18:38 — ИА Регнум. 1 февраля 2019 года два опытных пилота индийских ВВС погибли во время аварии недавно модернизированного истребителя Mirage 2000-I. Боевая машина разбилась при взлете в Бенгалуру. Об этом сообщает Business Insider.

Jaskirat Singh Bawa Mirage 2000 индийских ВВС

Расследование аварии привело к обнаружению проблем в бортовом компьютере истребителя. Он срабатывает без предупреждения, заставляя самолет вести себя непредсказуемо. В ходе следствия было выявлено по крайней мере четыре подобных инцидента в прошлом.

В каждом из них летящий Mirage 2000 внезапно и без команды пилота дергал носом к земле. Затем так же спонтанно нос дергался вверх. Каждый раз самолет продолжал этот рывок вверх-вниз, так называемые «колебания тангажа» в течение нескольких секунд, прежде чем возобновить нормальный полет.

Модернизированные истребители Mirage 2000-I имеют два бортовых компьютера. Что интересно, компьютер, который контролирует полет самолета, полностью сделан во Франции.