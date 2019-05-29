Санкт-Петербург, 29 мая, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первые месяцы 2019 года ощутимо возросло количество заключенных договоров долевого участия в строительстве жилья. Эксперты однозначно связывают этот всплеск с предстоящим переходом жилищного строительства на финансирование при помощи счетов эскроу.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка домов

Напомним, с 1 июля 2019 года деньги покупателей жилья будут поступать на эскроу-счёта в банках. Этими средствами граждан строители смогут воспользоваться только после сдачи объекта, а до этого кредиты на строительство застройщик должен будет получать в банках.

Как сообщает 29 мая издание «Недвижимость и строительство Петербурга», за январь — апрель 2019 года количество договоров долевого участия выросло в Петербурге на 40% по сравнению с тем же периодом 2018 года. С начала года подписано 34 678 таких договоров (квартиры, апартаменты и машино-места.) Год назад за тот же срок было заключено 24 736 договоров.

В Ленинградской области рост «долёвки» составил 10,7%, за январь — апрель заключено 10 758 договоров (за такой же период 2018 года — 9718).

«В целом по (петербургскому) региону рост продаж в новостройках составил почти 32%. Это заметно больше среднероссийских показателей: по сведениям Росреестра, в целом по стране количество ДДУ увеличилось на 20%», — отмечает источник.

Эксперты рынка объясняют происходящее психологическим фактором, опасениями покупателей, что с введением новых правил и без того дорогое жилье подорожает еще больше. Они полагают, что после 1 июля произойдет плавное снижение покупательского спроса, одновременно с исчерпание предложений, сформированных по старой схеме.

Добавим, что, по данным управления Росреестра по Ленинградской области, за первые четыре месяца 2019 года рост зарегистрированных прав на недвижимость составил 18,4%.

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