Киев, 29 мая, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, который сегодня, 29 мая, вернулся в Киев, заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились. Об этом Саакашвили заявил прямо в аэропорту «Борисполь», общаясь с журналистами телеканала «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине… сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало», — сказал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили был командирован американцами на Украину в 2016 году. Его поставили губернатором Одесской области, а бывший тогда президентом Пётр Порошенко дал ему украинское гражданство. Однако вскоре Саакашвили вступил в конфликт с командой Порошенко и был изгнан из страны, а также лишен гражданства.

Но теперь, после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили было возвращено украинское гражданство и он снова вернулся на Украину.