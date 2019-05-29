Пермь, 29 мая, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В Ленинском районном суде Перми оглашен приговор экс-министру транспорта Пермского края Алмазу З. За крупное взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями он осужден к восьми с половиной годам с отбыванием наказания в колонии строго режима, без штрафа. Приговор не вступил в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Кроме того, вынесено решение о конфискации в доход государства с фигуранта 8,42 миллиона рублей полученной взятки. Адвокат экс-министра заявила о намерении обжаловать приговор, сообщает 59.ru.

Стоит отметить, что гообвинение просило для экс-чиновника девять лет лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства ранее указывалось наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей (всего у Алмаза З. их пятеро), двое из которых — малолетние, сообщает деловая газета «Business Class».

Напомним, Алмаз З. был задержан осенью 2016 года. В октябре 2016 года его отстранили от должности.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2015 года по март 2016 года от представителя коммерческой организации министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей за способствование в получении и гарантированной оплате контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры, расположенной в Тюмени, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью. После получения взятки министр предпринял меры для отстранения от участия в торгах на получение контракта на строительство другой конкурирующей организации.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на денежные средства экс-главы краевого минтранса на общую сумму 745 тысяч рублей.