Москва, 29 мая, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Крупную партию контрабандного кальянного табака обнаружили и изъяли в Москве сотрудники правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Информация об этом размещена на официальном сайте ФТС РФ.

Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна. 1930

Всего было изъято более 300 тыс. упаковок. Общая стоимость нелегальной продукции оценивается в 45 млн рублей. Табак хранили в производственно-складском комплексе на юго-западе Москвы. Там же было обнаружено подпольное производство курительных кальянных смесей известных марок.

ФТС России установила, что табачная продукция прибыла на территорию ЕАЭС из Турции, Иордании, Германии и США. На данный момент организатор производства и причастные лица задержаны. Ведутся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 43 тонн контрафактной табачной продукции.