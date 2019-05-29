Калуга, 29 мая, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, на заседании Городской думы Калуги были внесены изменения в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличивается на 269 миллионов 697 тысяч рублей за счёт безвозмездных поступлений.

Пресс-служба Городская дума Калуги В Калуге внесли изменения в городской бюджет

219,3 млн. рублей будет выделено на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая». 38,4 млн. рублей будет направлено на исполнение судебных актов по МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». 5,6 млн. рублей выделяется на проведение капитального ремонта здания детской школы искусств №4 4,8 млн. рублей будет выделено на оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО. 5,6 млн. рублей дополнительно выделяется на ремонт дворовых территорий 2 миллиона 234 тысячи рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства.

905 тысяч рублей выделяется на проведение ремонтных работ детских оздоровительных лагерей «Смена» и «Чайка».

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйным предложено признать тепловые и канализационные сети, расположенные в Калуге и квартиру в доме № 25 по улице Горной в деревне Мстихино.

Депутаты приняли решение создать в Калуге школьную городскую думу.

Формироваться школьная городская дума будет в период с 15 сентября по 15 октября тайным голосованием учащихся общеобразовательных учреждений.

Кандидаты будут выдвигаться органами ученического самоуправления из числа желающих школьников. Избираться дума будет сроком на 1 год, из числа учеников 8−11-х классов, в состав думы войдёт по одному представителю от каждой городской школы. Целью создания школьной городской думы является организация ученического самоуправления, вовлечение учащихся в общегородские социальные и творческие акции. В своей деятельности школьная дума будет тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления и Молодёжной палатой при Городской думе. Общее руководство и координацию деятельности школьной городской думы планируется возложить на детско-юношеский центр космического образования «Галактика».

Был принят отчёт о работе Контрольно-счётной палаты города Калуги. За 2018 год КСП было проведено 62 контрольных мероприятия, в ходе которых проверена деятельность 66 объектов, в том числе 24 структурных подразделений органов местного самоуправления и 24 муниципальных учреждений. Общий объём проверенных средств составил 3,9 млрд. рублей, было выявлено нарушений на сумму 893 миллиона 943 тысячи рублей. Среди нарушений — нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, нарушения в сфере закупок и завышение стоимости строительно-монтажных работ. По выявленным нарушениям 21 руководитель и специалист структурных подразделений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений привлечены к административной ответственности.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям и принято решение о проведении в 2019 году городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги». В рамках часа контроля была рассмотрена информация о реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды». С 2019 по 2024 годы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Калуге планируется отремонтировать более 200 дорог протяжённостью 251 километр. В 2019 году запланирован ремонт 27 дорог.

Как сообщил депутатам первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, в настоящее время работы ведутся на 10 объектах. Проведение ремонтных работ синхронизировано с работами по ремонту и перекладке инженерных коммуникаций. В работе по перекладке сетей водоснабжения участвуют семь бригад ГП «Калугаоблводоканал», также работы по замене коммуникаций ведутся силами муниципальных предприятий «Калугатеплосеть» и «Калугаспецавтодор».

«Вызывает серьёзное беспокойство отставание от графика ремонта дорог, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — На многих объектах после фрезерования работы практически остановились. На улицах Ольговка, Тарутинская, Прончищева, Грабцевском шоссе и переулке Сельский по состоянию на утро 29 мая нет ни людей, ни техники. На переулке Колхозный работает один экскаватор и один рабочий».

По словам директора ООО «Липецк-дорога», работы на озвученных улицах начнутся после завершения перекладки сетей. В настоящее время дороги подготовлены к асфальтированию, подрядной организацией закуплено порядка 40 тонн щебёнки для укладки ЩМА, работы по асфальтированию планируется начать на следующей неделе. Руководитель подрядной организации заверил депутатов, что к 28 августа ремонт всех 27 дорог будет завершён.

Депутат Юрий Титков отметил, что при проведении ремонтных работ на улице Зеленой была нарушена система водоотведения, также депутат высказал ряд претензий по качеству работ.

«На улице Тарутинской был уложен первый слой асфальта, после чего на протяжении трёх недель не велось никаких работ, — заявил Юрий Титков, — конечно, ремонт такого количества дорог непростая задача, но подрядчик обязан был изучить состояние тех дорог, которые взялся ремонтировать и должен был предусмотреть все технические сложности».

Было принято решение направить запрос в Городскую управу и выяснить, какие претензионные меры приняты в отношении подрядной организации. Также глава городского самоуправления затронул вопрос восстановления тротуаров.

«Ведутся действительно масштабные работы по ремонту и замене инженерных коммуникаций, в том числе и на центральных улицах города, — отметил Александр Иванов. — Водоканалу и нашим муниципальным предприятиям необходимо будет принять все необходимые меры для того чтобы после завершения работ привести тротуары в надлежащий вид, восстановить плиточное и асфальтовое покрытие».

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в текущем году запланирован ремонт 60 дворовых территорий и обустройство двух скверов. 23 мая был открыт сквер в микрорайоне Турынино, в скором времени будет открыт сквер на Терепце. В то же время с ремонтом дворовых территорий все не столь оптимистично. В настоящее время ведутся работы по ремонту дворов дома №26 по улице Кирова, домов №11 и №13 по улице Билибина и дома №5 по улице Гвардейской. Подрядная организация ООО «СПК Век» располагает 20 единицами техники и планирует набрать дополнительный персонал.

«Вы упустили практически весь май, стояла прекрасная погода, можно было вести работы в оптимальных условиях, — заявил Александр Иванов. — После майских праздников необходимо было активизировать работы. У вас осталось уже не так много времени, по два дня на ремонт каждого из шестидесяти дворов. Теперь придётся ускорять темп работ, что может негативно сказаться на их качестве».

Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов призвал подрядчиков активнее взаимодействовать с депутатами и прислушиваться к пожеланиям жителей.

«Устранять недочёты лучше в процессе ремонта, а не после того, как объект будет забракован приёмной комиссией, — подчеркнул Сергей Павлов. — В прошлом году у нас был негативный опыт ремонта двора дома № 15 по улице Билибина, выполненного с многочисленными нарушениями. Надеюсь, что в этом году подрядчики подойдут к ремонту более тщательно».

Руководитель подрядной организации заверил депутатский корпус, что компания уложится в отведённые сроки и выполнит весь объём работ.

«Вы несете всю полноту ответственности перед жителями города за качественное и своевременное выполнение работ, — обратился к руководителям подрядных организаций Александр Иванов. — Депутаты Городской думы обеспокоены: налицо явное отставание от графика. За ходом ремонта будет осуществляться жёсткий контроль со стороны прокуратуры, контрольно-счётной палаты, депутатов и жителей. На следующем заседании Городской думы мы вернёмся к рассмотрению этого вопроса, надеюсь, что подрядчикам удастся преодолеть отставание и устранить недоработки».