Симферополь, 29 мая, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Главные проблемы качества услуг в детских лагерях Крыма относятся к вопросам питания, комплектования групп и инвентаря. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 29 мая сообщила уполномоченная по правам ребёнка в РК Ирина Клюева.

Марина Каширская ИА REGNUM Детские лагеря Крыма готовятся к сезону

«Из 59 лагерей полуострова на первом месте от родителей были жалобы на питание. При этом со стороны руководства лагерей была мгновенная реакция — всё старались исправить. Из одного лагеря поступали жалобы от родителей на перенаселенность детских групп. И действительно, мы выяснили, что на время проверки администрация этого заведения вывела часть детей с территории, чтобы после её окончания вернуть. Где-то были проблемы с качеством постельного белья, где-то с посудой», — отметила детский омбудсмен.

По её словам, летом родители продолжают работать, у детей становится много свободного времени, и в силу своей подвижности и любознательности они часто подвергают себя опасности. При этом моменты организации детской безопасности требуют контроля.

«В случае выявления каких-либо нарушений ко мне можно обратиться не только через официальную форму, но и написать сообщение в социальной сети», — добавила Клюева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева заявила, что в современном обществе нет понимания о том, какие должны быть воспитательные и образовательные программы, поэтому у нас вырастают молодые люди, которые жалеют различных преступников.

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