Киев, 29 мая, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают, что завтра, 30 мая, Верховная рада поддержит отставку правительства Владимира Гройсмана.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Об этом заявил на брифинге представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У президента… нет полномочий для увольнения действующего правительства. Вы знаете, что это вопрос фракций, фракционной договоренности. Поэтому мы искренне надеемся, что он будет проголосован», — заявил Стефанчук.

Если же отставка правительства Гройсмана не будет проголосована, есть процедура, по которой правительство работает дальше, отметил он.

«Тогда будем ждать 21 июля (дата досрочных выборов в парламент) с тем, чтобы мы могли законно завести фракцию «Слуга народа» в Верховную раду и сформировать реальное правительство», — подчеркнул представитель президента в Раде.

Ранее эксперты отмечали, что ситуация с отставкой правительства Гройсмана складывается очень неординарно, и какой будет в итоге конфигурация исполнительной власти, на сегодня совершенно неясно.

«Ситуация, что правительство во главе с Гройсманом будет в отставке и продолжать выполнять полномочия, невозможна. Или отставка Гройсмана не будет принята парламентом, или правительство будет продолжать выполнять полномочия, но без Гройсмана. Например, во главе с первым вице-премьер-министром», — заявил в интервью «24» Игорь Колиушко.

Политолог Владимир Фесенко также в интервью «24» отмечал: если парламент принимает отставку Гройсмана, то тогда уходит и весь кабмин, но они будут исполнять обязанности до момента формирования нового правительства.

Ситуации, что правительства не будет, не может быть в принципе. Но Гройсман точно не останется премьером, подчеркивает эксперт.

«Если предположить, что уйдут все министры, никто не захочет оставаться исполняющим обязанности, то будут работать их заместители. Нестандартная ситуация, возможно, придется формировать техническое правительство. Хотя Конституцией это не предусмотрено», — резюмировал Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что заявление премьер-министр Украины Владимира Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Раде 24 мая. Сам Гройсман считает, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет работать.

«Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, а также нового правительства, с которым будет работать», — подчеркнул нынешний премьер.