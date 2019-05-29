Новосибирск, 29 мая, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В лесу под Новосибирском полицейские обнаружили палаточный лагерь нелегальных мигрантов, сообщили ИА REGNUM в КУ МВД РФ по Новосибирской области.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области Под Новосибирском обнаружен палаточный лагерь нелегальных мигрантов

«В лесном массиве недалеко от железнодорожной станции «Сады» города Обь было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан. В ходе мероприятий полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции 72 гражданина из стран ближнего зарубежья», — отметили в полиции.

Были составлены протоколы за «Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию» (ч.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и за «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации» (ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ). Решается вопрос о запрете въезда данным гражданам на территорию России сроком на 5 лет.