Обнинск, Калужская область, 29 мая, 2019, 16:56 — ИА Регнум. 15-летний подросток утонул в реке Протва в Обнинске Калужской области около 13:00 29 мая, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Валерий Сидоров.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По его словам, четверо несовершеннолетних находились на берегу реки Протва в Обнинске. Один из них, 15-летний подросток, решил искупаться и, по словам очевидцев, через непродолжительное время скрылся под водой.

В настоящее время тело подростка извлечено из воды, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следователи настоятельно рекомендуют родителям провести с несовершеннолетними беседы о правилах поведения около рек и озер, в период летних каникул исключить отдых детей и подростков вблизи водоемов в отсутствие взрослых», — сказал Валерий Сидоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на водоёмах Калужской области за летний период 2018 года произошло 15 происшествий, погибло 11 человек. Среди них есть дети.

По теме: В Калужской области за лето-2018 утонули 11 человек