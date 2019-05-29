Санкт-Петербург, 29 мая, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Русское географическое общество в 2019 году продолжит участие в экспедициях на внешних островах Финского залива, в том числе работы по поиску и обследованию затонувших советских и иностранных кораблей, судов и подводных лодок, которые погибли в годы Второй Мировой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил журналистам 29 мая вице-президент РГО, директор Института наук о Земле СПбГУ Кирилл Чистяков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Внешние острова в Финском заливе

«Там планируется глубоководная экспедиция к затонувшему английскому судну, это будет в августе текущего года, и продолжится наземная экспедиция, которая продолжает изучение современного состояния территорий, которые долгое время фактически были исключены из какой-либо хозяйственной и научной деятельности», — сказал Чистяков.

Он напомнил, что внешние острова Финского залива сыграли колоссальную роль в развитии наук о Земле. Именно через них проходила так называемая «дуга Струве» (сеть из 265 триангуляционных пунктов протяжённостью более 2820 километров; в 2005 году включена в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, — прим. ред.), с помощью которой впервые были измерены параметры меридиана и получены другие географические данные.

Как сообщало ИА REGNUM в начале мая текущего года, экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила и идентифицировала у острова Большой Тютерс в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь», погибшую на мине в октябре 1942 года.

Кирилл Чистяков отметил, что подводная археология, в силу своей особой сложности и опасности, требует максимально подготовленных профессионалов и самого современного оборудования. Кроме того, в этой сфере, особенно если речь идет о поиске на местах воинских подвигов, для исследователей множество ограничителей ‑ и юридических, и моральных.

«Для того, чтобы не навредить, мы привлекаем к этим экспедициям специалистов по археологии — у нас отличное взаимодействие с Институтом истории материальной культуры РАН. Но самое главное, мы имеем специально созданные под такие задачи автономные некоммерческие объединения, например, центр подводных исследований РГО. Между этим центром, РГО в целом и экспедиционным центром Министерства обороны есть договорные отношения. Мы вместе объединяем всю необходимую технику, всех квалифицированных специалистов и пытаемся открыть что-то новое», — сказал вице-президент РГО.

Чистяков добавил, что в 2019 году РГО запланировало приобретение необходимой дополнительной аппаратуры для подводных исследований в условиях Финского залива.