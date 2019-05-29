Москва, 29 мая, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Москве планируют повысить среди школьников уровень такой учебной дисциплины, как робототехника. Об этом сообщил директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Москвы Иван Ященко во время общения с представителями СМИ.

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«Очень мощный предмет, по которому Москва долгое время отставала — это робототехника, и то, что у нас сейчас происходит по робототехнике, мы вам покажем», — сказал Ященко.

После этого представителей СМИ провели в аудиторию, где московские школьники учатся конструировать роботов. В этом им помогают студенты первых курсов столичных вузов. Уже сейчас ребята делают определённые успехи. На базе ЦПМ были сконструированы роботы, которые играют в футбол.

Причём спортивное направление робототехники развивается весьма динамично и ставит перед собой амбициозные задачи.

«Есть соревнования — Робокап. Есть цель, чтобы роботы к 2022 году обыграли сборную России по футболу по правилам FIFA. Мы выступаем в джуниор-лиге, в которой участники должны быть не старше 21 года, у нас роботы небольшие. А есть огромные роботы, которые в диаметре полметра. Они вполне себе могут состязаться с настоящими футболистами. Роботы делают такие же студенты, как и мы. Роботы нормально играют в футбол, передают длинные пасы, забивают голы. Я думаю, они переиграют нашу сборную, если не в 2022 году, то немного позднее», — рассказала сотрудник ЦПМ Анна Огарко.