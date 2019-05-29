Нью-Дели, 29 мая, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Индийский YouTube-канал T-series установил рекорд, собрав 100 млн подписчиков. Об этом свидетельствуют данные на видеохостинге YouTube.

YouTube: T-Series Главная страница

YouTube-канал T-series в основном размещает музыкальные видео. Долгое время T-series вел борьбу за лидерство по числу подписчиков с каналом видеоблогера PewDiePie. Сперва лидировал PewDiePie, однако в последнее время в лидеры удалось вырваться T-series. В итоге сегодня канал набрал 100 млн подписчиков. Ранее ни один канал на видеохостинге YouTube не набирал столько подписчиков. PewDiePie отстает на 3,8 млн.

«Самый большой YouTube-канал T-Series смог достичь новой вехи в истории YouTube и первым пересек черту в 100 миллионов подписчиков (#100MillionSubscribers). Спасибо, что сопровождали нас на этом пути. T-Series — заставляем Индию гордиться», — сказано в сообщении канала в сети микроблогов Twitter.