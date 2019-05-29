Тверь, 29 мая, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Комплекс мер по улучшению демографической ситуации, прежде всего, по увеличению рождаемости, будет разработан в Тверской области в течение ближайшего месяца. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Руденя 29 мая на совещании по вопросам реализации в регионе национального проекта «Демография», которое он провел в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по вопросам реализации нацпроекта «Демография»

«Улучшение демографической ситуации является абсолютным приоритетом в нашей деятельности. Не случайно в этом году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин начал послание Федеральному Собранию с постановки задач в сфере демографии. В рамках национального проекта «Демография» необходима активная и последовательная работа по стимулированию рождаемости, повышению качества жизни семей с детьми и людей старшего возраста, увеличению продолжительности жизни и сохранению здоровья граждан, популяризации спорта», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, Тверская область участвует в реализации всех пяти направлений национального проекта — «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

На совещании глава региона дал поручение региональным министерствам социальной защиты, здравоохранения, образования в течение месяца предложить комплекс мер по улучшению демографической ситуации, прежде всего — по увеличению рождаемости. Дополнительные меры по стимулированию рождаемости и поддержке семей поручено разработать во всех муниципальных образованиях региона.

Напомним, сегодня более 2800 семей Тверской области, где родился первый ребёнок, получают ежемесячные выплаты за счёт федерального бюджета. Также ежемесячная финансовая поддержка оказывается свыше 6800 семей, где появились третий и последующие дети. Многодетные семьи Тверской области освобождены от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. В этом году мерой поддержки воспользуются свыше 11,3 тысячи семей, где воспитываются более 37 тысяч детей. Также предусмотрена финансовая поддержка для молодых семьей в возрасте до 25 лет при рождении ребёнка: в 2019 году не менее 50 семей смогут получить единовременную выплату в 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Региональный материнский капитал в 2017 году получат не менее 1,7 тыс. женщин. Кроме того, в этом году за счёт средств областного фонда ОМС предусмотрено бесплатное предоставление жителям региона более 1100 услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО). В регионе активно строят детские сады: до 2021 года в Тверской области появятся 13 новых дошкольных учреждений, что позволит ввести 1710 новых мест для детей до трех лет.