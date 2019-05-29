Ярославль, 29 мая, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Бывший замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Роман Васильев

Васильев обязан будет выплатить штраф в размере взятки — 725 тысяч рублей. В течение 5 лет ему запрещено занимать руководящие должности.

Чиновник обвиняется в вымогательстве взятки у учредителя компании, которая занималась реставрацией Успенского собора XVI века в Ростове Великом. Работы по реставрации осуществлялись ООО «Лидер-Строй С» из Иванова по заказу ФГКУ «Дирекция по строительству и реконструкции» Министерства культуры за счет средств федеральной целевой программы «Культура России».

Сумма контракта, заключенного в апреле 2018 года, составляла 7 млн 268 тысяч рублей. Роман Васильев вымогал у подрядчика 10% от этой суммы — 725 тысяч. После поступления требования о взятке подрядчик обратился в ФСБ, под контролем которой и проходила операция по передаче муляжа с деньгами. Роман Васильев был задержан в своем рабочем кабинете 15 января 2019 года в момент передачи муляжа.