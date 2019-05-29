Симферополь, 29 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Симферополе начался капитальный ремонт набережной реки Салгир компанией «Асгард», которая ранее выполняла второй этап реконструкции центральных улиц города. Об этом 29 мая на совещании по проблемным вопросам Симферополя сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Провалившаяся плитка в центре Симферополя

«28 мая был подписан контракт с подрядчиком на капремонт набережной рек Салгир и Малый Салгир. Три точки по всему протяжению русла были определены базами для техники, сегодня в полном объёме понятно, чем мы занимаемся», — отметила Маленко.

По её словам, ремонт должен быть завершён 4 сентября, подрядчик запросил за работу 498,259 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя заявили, что попытаются восстановить тротуарную плитку, провалившуюся под землю на недавно реконструированном участке центральных улиц ко дню города в начале июня.

«При монтаже ливневой канализации, просто забыли пробить технологические отверстия. Вода бежала рекой под стяжкой несколько лет. Ремонт производят два-три раза в год. Подрядчик получил штраф — 50 000 рублей и отмыл несколько десятков миллионов рублей. Может надо 50 лет тюрьмы… за вредительство, саботаж и хищение бюджетных средств?», — комментировали ситуацию в соцсетях местные жители.

Второй этап реконструкции центра Симферополе выполняла компания «Асгард», которую связывают с окружением спикера крымского парламента Владимира Константинова. На демонтаж старой и укладку новой плитки на 4320 квадратных метров потратили более 50 миллионов рублей. По словам, общественников, затраты на один погонный метр плитки составили 250 тысяч рублей. На первую реконструкцию было потрачено около 180 миллионов рублей.

«Это очередной распил бюджетных средств, в котором участвуют всё те же лица, провалившие первую очередь реконструкции», — отмечали местные общественники.

Об этом: Власти Симферополя подали в суд за плохую реконструкцию центра города