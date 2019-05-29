Ярославль, 29 мая, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников написал заявление об уходе с работы в думе на постоянной профессиональной основе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к облдуме.

Duma.yar.ru Андрей Щенников

Вероятным поводом для этого стала аудиозапись планерки в магазине «Водяной», на которой голос, похожий на голос депутата, распекает сотрудников магазина в нецензурной форме. Запись опубликовал портал 76.ru. Доля в ООО «Водяной» принадлежит депутату, как следует из открытых данных. При этом доля передана в доверительное управление. Как депутат на постоянной основе Щенников не имеет права заниматься бизнесом, а должен думать только о благе своих избирателей. За это он получает зарплату из бюджета Ярославской области.

Если Щенников действительно руководит бизнесом, максимальным наказанием для него может стать лишь увольнение с постоянной основы. Более жестких санкций, например, лишения статуса депутата, для Ярославской областной думы не существует.

В текущем созыве рекордное количество депутатов в региональном заксобрании стали получать зарплату из бюджета. На постоянную основу принято 42 человека, в том числе многие бывшие предприниматели — директора и учредители компаний. Поверить, что вчерашние успешные предприниматели стали реально трудится за зарплату в 60−90 тысяч, довольно трудно.