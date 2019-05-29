Великий Новгород, 29 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Новгородской области общая сумма долга по алиментам достигла 1,7 млрд рублей, в должниках — почти 6,5 тыс. жителей региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), в Великом Новгороде с 2019 года даже создан специальный отдел по взысканию алиментных платежей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Несмотря на то, что мы установили места работы сотен должников, нашли каждого третьего из 510 объявленных в розыск, всё равно надо признать, что требуются ещё более активные действия», — прокомментировала ситуацию главный судебный пристав Новгородской области Татьяна Безызвестных.

По её словам, в Новгородской области проживают 784 человека, задолжавших по алиментам более 500 тыс. рублей.

Самые крупные долги по алиментам на единицу населения зафиксированы в Парфинском, Чудовском, Маловишерском, Окуловском и Демянском районах. По словам Безызвестных, в региональном управлении судебных приставов составлена «алиментная карта» районов Новгородской области и «портрет должника», при этом около 30% от неплательщиков алиментов — женщины.