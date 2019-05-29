Япония, 29 мая, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Модель, движущуюся при помощи мягкого гусеничного шасси, способную преодолевать высокие препятствия, представили на конференции ICRA 2019 конструкторы из Японии. Об этом сообщило издание New Atlas.

Amoebaenergy.com Гусеничный робот

Малоразмерное устройство, созданное японской компанией Amoeba Energy, продемонстрировало уверенный подъём по винтовой лестнице, имеющей большой уклон и довольно значительное расстояние между ступенями.

Инженеры Amoeba Energy сумели найти решение проблемы, общей для движущихся устройств на гусеничной платформе. У данного типа конструкций часто возникают трудности при встрече с препятствием, значительно превосходящим размеры робота.

Японские конструкторы сумели выйти из затруднения, добившись большой площади контакта гусениц своего изделия с поверхностью. Этому помогают материал — мягкий этилен-пропиленовый каучук, из которого они изготовлены, и особый рельеф на них. Над основанием гусениц выступает ряд прямоугольных блоков, сжимающихся и цепляющихся за препятствия.

В данный момент начата работа над автономным устройством, которое предназначено для серийного производства. Робот получит отсек, в котором сможет перевозить груз весом до 6 килограмм.