Ярославль, 30 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Девушка, отдыхавшая на пляже в Ярославле, пострадала от агрессивных действий двух женщин. Инцидент произошёл вечером 28 июня у озера Техас на улице Шевелюха в Заволжском районе.

Кадр из видео Драка женщин

Видео драки появилось в Сети. На кадрах видно, как женщина подбежала к отдыхающей и с размаха ударила её по голове и повалила на землю, а потом нанесла ей несколько ударов свёрнутым полотенцем. Пострадавшая при этом не оказывает никакого сопротивления.

Потом подошла знакомая нападавшей и пнула лежащую на земле девушку. С чего начался конфликт, рассказала сама пострадавшая.

«Мы просто стояли с подружками. Вдруг незнакомая девушка начала на меня агрессивно идти, говорить про мой купальник, накачанные губы и чтобы я вообще уходила с пляжа — мне тут не место», ― привёл слова пострадавшей портал 76.ru.

В ответ девушка возразила, заявив, что тоже имеет право находится на пляже. После нападения у пострадавшей остались царапины на теле. Кроме того, появились боли в голове. Девушка обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Уфе на улице избили голую девушку. Сообщение о драке поступило в отдел полиции №7.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как одна женщина за волосы вытаскивает из подъезда дома другую, без одежды, и начинает бить её, сопровождая экзекуцию вопросами, не стыдно ли той «спать с чужим мужем». Попавшие на видео очевидцы не пытались остановить женщину.