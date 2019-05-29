Чебоксары, 29 мая, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Трагедия произошла в чебоксарской школе № 38.

«В Чебоксарах на экзамене произошел несчастный случай. Утром ученица 11 класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей сильно нездоровится. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и её родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен.

В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо», — говорят в министерстве.

По неофициальным данным, девушка потеряла сознание, когда вышла из кабинета. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти её не удалось. Минобразования Чувашии выразило соболезнование родным и близким выпускницы.

«По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца. В настоящее время ведется служебное расследование», — говорят в минздраве Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая в России начался основной этап сдачи ЕГЭ. Для участия предварительно были зарегистрированы 6192 участника (в 2018 году — 5802 участника).