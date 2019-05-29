Киев, 29 мая, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Созданная Михаилом Саакашвили партия «Рух новых сил» будет бороться за места в Верховной раде Украины на предстоящих выборах. Об этом заявил член партии Давид Сакварелидзе, сообщает украинское издание «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Он подчеркнул, что партия имеет легитимное право свободно участвовать в выборах и намерена бороться за осуществление своих проектов. Лидеру партии следует прибыть в страну, чтобы участвовать в предвыборной кампании.

«Ему надо уже приезжать», — сказал Сакварелидзе о Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая указом президента Украины Владимира Зеленского бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили было возвращено украинское гражданство. Гражданства его лишил в 2017 году прежний глава Украины Пётр Порошенко из-за попыток Саакашвили бороться за власть.