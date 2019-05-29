Киев, 29 мая, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте, сообщает 29 мая «Укринформ» со ссылкой на представителя украинского лидера Руслана Стефанчука.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста», — заявил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский обещал принять закон об импичменте президента и снять неприкосновенность со всех чиновников и государственных служащих.

22 мая в администрации президента заявили, что законопроект об импичменте главы государства и о снятии неприкосновенности с народных депутатов готов к внесению в Раду.

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