Ярославль, 29 мая, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля заявили о бессилии городских властей исполнить решения суда о предоставлении гражданам жилья. Об этом речь шла на заседании комиссии по бюджету, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

Прокуратура в очередной раз обратилась в представительный орган с требованием найти деньги на новое жилье для граждан по различным решениям судов. Но народные избранники могли только констатировать, что сделать ничего невозможно.

Депутат Анатолий Каширин назвал обсуждение «разговором ни о чем по серьезнейшим вопросам»:

«Мы зимой не убирались, потому что у нас денег не было. У нас денег нет ни на что вообще, и мы сейчас будем из пальца высасывать. По тому какие у нас дороги, город вообще в коллапсе полном уже, и дальше будет всё только ухудшаться. Мы должны заявить об этом по любому», — сказал Анатолий Каширин.

Каширин призвал муниципалитет принять заявление о пересмотре межбюджетных отношений. Председатель бюджетной комиссии Сергей Смоленский также высказался образно о состоянии городской казны.

«Все государственные органы знают, что местные бюджеты недееспособны решить эту проблему. И если нет государственного вспоможения, то ничего местными силами не решить. Ни у кого не возникает вопроса там, на государственном уровне поднять? Например, прокуратура скажет — мы их бьем, бьем, а они не то что не хотят, не могут… Вам спасибо, что вы пытаетесь заставить нас соблюдать закон. Но когда нечего у человека отбирать, он будет улыбаться. Вот и мы в подобной ситуации: мы и хотели бы это сделать, но у нас средств нет», — сказал Сергей Смоленский.

Депутат Алексей Малютин, ранее исполнявший обязанности мэра Ярославля, констатировал, что возможности бюджета всё меньше и меньше.

«Программы, которые реально должны помогать людям, у нас всё меньше и меньше на них денег. От перекладывания 10 рублей по разным карманам 11 рублей не появится», — сказал Алексей Малютин.

Ни к какому конкретному решению депутаты так и не пришли.