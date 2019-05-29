Иваново, 29 мая, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Организацию проведения единого государственного экзамена со стороны Рособрнадзора России раскритиковал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщили 29 мая ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Губернатор назвал сбой при проведении экзамена по математике в школах в Иванове недопустимой ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Экзамены должны быть организованы четко и спокойно, без непродуманных и неотработанных экспериментов. Для школьников и родителей экзаменационная пора — всегда стресс, а сегодня организаторы, Рособрнадзор России, создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации. Департамент образования региона уже имеет поручение разрешить проблему и предоставить нашим выпускникам возможность пройти аттестацию», — сказал Воскресенский.

В пресс-службе облправительства напомнили, что в 2019 году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число «пилотных» регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов — по сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая сдача ЕГЭ в нескольких школах Иванова была фактически сорвана — из-за технического сбоя.

В пресс-службе правительства подтвердили сбой в двух школах, куда задания должны были поступить по защищенным каналам связи, распечатать их собирались прямо в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ задания вовремя не пришли, поэтому вовремя экзамен не начался.

«Часть учеников сейчас продолжают сдавать экзамен, например, в школе № 8 ЕГЭ сдают 150 учеников. Для других экзамен будет организован в один из резервных дней — 24 июня или 1 июля. В любом случае всем нашим выпускникам будет предоставлена возможность пройти аттестацию. Департамент обязательно организует работу с родителями школьников, уже сегодня вечером будет информация доведена о дальнейшем порядке сдачи экзамена», — уточнила глава областного департамента образования Ольга Антонова.