Нижний Новгород, 29 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области выявила многочисленные случаи взимания «двойной» платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). От недобросовестных управляющих компаний (УК) пострадали более 8 тыс. жителей городов Кулебаки и Нижний Новгород, а также Богородского района, сообщили ИА REGNUM в надзорном органе.

Цитата из к/ф Варвара краса — длинная коса. реж. Александр Роу. 1970. СССР Должок

В частности, в Кулебаках УК включала плату за вывоз отходов в статью «содержание» помимо регионального оператора. По итогам проверки проведен перерасчет платы на сумму более 450 тыс. рублей.

Общая сумма перерасчета в Нижегородской области составила 450 тыс. рублей в отношении жителей 50 многоквартирных домов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года Нижегородская область перешла на новую форму обращения с отходами, поделив регион на девять зон, которые разделили между семью операторами. Воротынский район попал в две зоны. Село Фокино входит в восьмую — «Сергачскую», которую обслуживает ООО «МСК-НТ». Тариф на первое полугодие в этой зоне — 659,38 рубля, на второе — 667,03 рубля.

Ранее прокуратура выявила случаи начисления платы за вывоз мусора умершим. В Сокольском районе местной жительнице за услуги по вывозу отходов ежемесячно начислялось по 258,5 рубля за двоих проживающих, причем родственник, который ранее был прописан по тому же адресу, скончался. здесь оператором является ЗАО «Управление отходами — НН».

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В Воротынском районе области платежка пришла на граждан, которые умерли 11 лет назад, поставщиком услуги указано ООО «МСК-НТ».

В марте Нижегородская область попала в число регионов РФ, где эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за ТКО.