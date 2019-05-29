Москва, 29 мая, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Рейтинг востребованных профессий в России имеет региональные различия. Так как общие и усредненные данные по стране несут в себе не слишком много пользы для людей, проживающих в различных уголках нашей необъятной Родины, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

(сс) Kevin Ku Программист

«Совершенно очевидно, что в крупных мегаполисах и особенно в обеих столицах, как и все последние годы, крайне востребованы высокопрофессиональные сотрудники IT-сектора. И это вполне понятно — огромное количество офисов, финансовых организаций, высокотехнологичных и наукоемких производств, сконцентрированных в городах миллионниках, не только делают эту профессию не просто наиболее популярной, но и обеспечивают ежегодный рост спроса на хороших программистов, системных администраторов, специалистов по базам данных и т. д.», — пояснил эксперт.

При этом востребованность IT-сотрудников в небольших городах и отдаленных регионах существенно ниже. Там, где трудно найти применение сотрудникам, связанным с цифровыми технологиями, но где есть крупные производства, куда более нужны высококвалифицированные специалисты рабочих и инженерных специальностей. Ни один крупный завод, к какому бы сектору он ни относился, не может эффективно работать, если не будет обеспечен соответствующими кадрами.

«В городах, где в большом количестве присутствуют предприятия оборонной отрасли, стабильным спросом пользуются инженерно-технические работники с хорошим образованием. Стабилен по стране спрос на педагогов, особенно начального и среднего образования. Правда, зарплата учителей в крупных городах и глубинке отличается очень сильно, и это следует учитывать», — отметил Коренев.

Столь же стабилен спрос на продавцов, кассиров и работников логистических направлений. Причём спрос этот наблюдается во всех регионах и городах, вне зависимости от их величины.

«В остальном же структура спроса на специалистов не сильно меняется от года к году и существенные перемены смогут быть только в случае резкого технологического скачка в экономике страны и всего остального мира, либо, наоборот, — в случае каких-то глобальных потрясений и шоков. Впрочем, пока ни для первого, ни для второго существенных оснований не видно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, опубликованным в «Справочнике профессий» Минтруда, самые востребованные в России профессии: продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного образования.

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