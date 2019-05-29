Мантурово, Костромская область, 29 мая, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В городе Мантурово Костромской области суд признал виновным 51-летнего жителя Московской области в том, что тот в январе 2012 года похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

Суд

ЧП произошло в городе Мантурово ещё зимой 2012 года. Как выяснили следователи, мужчина приехал в город вместе со своей московской знакомой.

«Обвиняемый на своей автомашине приехал из Москвы в город Мантурово Костромской области вместе со знакомой женщиной по её просьбе. Она позвонила 17-летней местной жительнице, подозревая ее в интимной связи со своим мужем. После того как несовершеннолетняя подошла к автомашине они, действуя совместно с применением насилия, затолкали потерпевшую в машину и привезли в дом, расположенный в деревне Хлябишино, где удерживали до следующего дня. При этом женщина, применяя насилие, срезала волосы на голове потерпевшей, заставила ее полностью раздеться и сожгла одежду в печи, а обвиняемый совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», — рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ольга Вакурова.

Девушку спасли местные жители, которые услышали крики и вошли в дом. Как выяснилось, москвичка подозревала, что ее муж изменяет ей в Мантурово с 17-летней девушкой. В этом городе у него жили родственники, поэтому он туда часто ездил. Столичную жительницу разыскали в 2013 году. Ее осудили на 4,5 года лишения свободы. Ее приятеля объявили в федеральный розыск. Его задержали в октябре 2018 года в Московской области и доставили в Мантурово.

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.