Калуга, 29 мая, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Средняя пожарная опасность наблюдается на территории 14 муниципальных образований Калужской области, сообщили 29 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном Главном управлении МЧС России.

40.mchs.gov.ru

По данным ведомства, в настоящее время существует реальная угроза возникновения возгораний в Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Медынском, Тарусском, Дзержинском, Спас-Деменском, Кировском, Барятинском, Куйбышевском, Жиздринском, Хвастовичском и Людиновском районах, а также на территории города Обнинска.

По оценке спасателей на территории остальных 12 муниципальных районов калужского региона наблюдается второй класс пожароопасности (малая пожарная опасность).

Между тем, с начала 2019 года на территории Калужской области возникло 24 очага природных пожаров. Их общая площадь составила 58,65 га. Зачастую возгорания в лесах региона случались из-за несанкционированного пала травы.