Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 мая, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод полностью подготовил свое производство к началу серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57. Первая серийная боевая машина должна будет поступить в ВКС России в конце текущего года. Об этом пишет ТАСС.

Dmitry Zherdin Сухой Су-57

В готовности предприятия к серийному производству лично убедился заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита на завод. Генерал остался доволен увиденным и выразил уверенность, что все планы по производству Су-57 будут исполнены. В рамках визита также было проведено совещание, посвященное контракту на серийные машины.

Согласно действующей программе вооружений до 2028 года, планировалось поставить в войска шестнадцать истребителей пятого поколения Су-57. Однако по распоряжению президента России Владимира Путина данное количество самолетов должно быть увеличено до семидесяти шести машин. Речь идет о формировании трех авиационных полков, которые будут оснащены Су-57.

ВС США уже получили 196 истребителей пятого поколения F-35. Наши авиаконструкторы рассматривают Су-57 как промежуточный вариант по переходу к истребителю шестого поколения, который будет изготовлен как в пилотируемом, так и беспилотном варианте.