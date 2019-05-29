Смоленск, 29 мая, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации поддержало предложение администрации Смоленской области о праздновании в 2021 году в масштабах всей России 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина — уроженца Смоленщины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 29 мая. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Пресс-служба администрации Смоленской области Распоряжение председателя правительства РФ о создании оргкомитета для подготовки к празднованию 60-летия полета Гагарина в космос

Юбилей первого полёта человека в космос будет отмечаться 12 апреля 2021 года. В августе 2018 года губернатор Смоленской области Алексей Островский направил обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с инициативой проведения празднования знаковой даты на общероссийском уровне. В ноябре 2018 года в ходе рабочей встречи Дмитрия Медведева с Алексеем Островским глава кабинета министров поддержал предложение администрации региона об организации празднования 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина в масштабах всего государства. 22 мая глава правительства РФ подписал соответствующее распоряжение. В соответствии с ним, Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» приступить к образованию организационного комитета по подготовке и проведению празднования и утверждения его состава, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Как заявил губернатор Алексей Островский, со своей стороны администрация региона готова активно включиться в подготовку к празднованию юбилея.

«Память о первом космонавте планеты, уроженце Смоленской земли Юрии Алексеевиче Гагарине является не только национальным, но и мировым достоянием. Не случайно его легендарный полет 12 апреля 1961 года считается одним из наиболее знаковых событий в истории человечества, и мы — смоляне — по праву гордимся тем, что первопроходцем космоса, покорителем околоземного пространства стал наш земляк», — отметил Островский.

«Я убежден, что благодаря поддержке правительства России и лично Дмитрия Анатольевича Медведева праздничные мероприятия станут хорошим подарком не только для смолян, но и для жителей других регионов нашей страны, с которыми была связана судьба Юрия Алексеевича Гагарина. Вместе с тем, я надеюсь, что это позволит привлечь федеральное финансирование на развитие инфраструктуры города Гагарина», — подчеркнул губернатор.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 в деревне Клушино района Гжатского района Смоленской области. В 1968 году, после гибели Гагарина, район был переименован в Гагаринский, город Гжатск — в город Гагарин.