Варшава, 29 мая, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину. Документ политику вручил украинский консул в столице Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину», — написал Саакашвили в Facebook.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2510613692302330

Бывший губернатор Одесской области добавил, что направляется в аэропорт, чтобы улететь в Киев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого политик был лишён в июле 2017 года во время президентства Петра Порошенко. Ранее Саакашвили заявил, что его прилёт на Украину намечен на вторую половину дня 29 мая.

Напомним, гражданство Украины Михаилу Саакашвили было предоставлено весной 2015 года. Тогда предыдущий президент Украины Пётр Порошенко назначил его главой Одесской области. С этого поста Саакашвили был уволен осенью 2016 года.