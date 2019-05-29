Астана, 29 мая, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Совет по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создан во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 29 мая сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Eurasiancommission.org Лидеры стран-членов ЕАЭС

Совет обеспечит координацию профильных ведомств стран ЕАЭС, которые занимаются государственной политикой в сфере промышленности. Новый совет также займется созданием производств продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости.

Члены совета также будут устранять барьеры в сфере промышленности, привлекать инвестиции и повышать доступность финансовых ресурсов для промышленных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил объединить усилия для сокращения импорта в рамках ЕАЭС.