Бишкек, 29 мая, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Киргизии насчитали 99,5 тысячи человек, состоящих на учете в органах службы занятости в поисках работы. Это на 19,2% больше по сравнению с апрелем 2018 года. Такие данные приводит в своем отчете национальный статистический комитет.

Оноре Домье. Рабочие

По информации министерства труда и соцразвития, уровень зарегистрированной безработицы составил 3,1% от экономически активного населения республики.

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При этом больше всего официально зарегистрированных безработных проживает на территории южных регионов Киргизии: в Джалал-Абадской области — более 25,8 тысячи человек, в Ошской области — 18 тысяч человек и в Баткенской области — свыше 10,9 тысячи человек.

Затем следуют киргизская столица — около 5,5 тысячи безработных, Иссык-Кульская и Чуйская области — более 4,5 тысячи в каждой, а также Нарынская область — около 4,2 тысячи.

Замыкают список Таласская область — около 3,3 тысячи официально зарегистрированных безработных граждан и город Ош — более 2,5 тысячи.

Отмечается, что из общего числа безработных 49,9% составляют женщины.

ИА REGNUM напоминает, что по информации нацстаткома, по итогам 2018 года в Киргизии среднемесячная заработная плата составила 16 218 сомов (14 992 рубля по текущему курсу).

При этом размер заработной платы работников внебюджетной сферы превысил зарплаты бюджетников в 1,8 раза.

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