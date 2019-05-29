Челябинск, 29 мая, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Челябинске осуждён бывший старший следователь второго отдела областного управления СКР Александр Козлов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор вынес Центральный райсуд Челябинска. Козлов признан виновным в том, что в 2017 году покушался на получение взятки в размере 3 млн рублей. В качестве посредников якобы выступали адвокаты. Взамен от следователя ожидали решения об отказе возбуждать уголовное дело и прекращения уголовного преследования.

По приговору суда Козлов осуждён на шесть лет колонии строгого режима. Также он лишён права занимать некоторые должности.