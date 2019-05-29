Москва, 29 мая, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Отцовский капитал на третьего ребёнка в семье — крайне полезное и нужное нововведение. Он помогает решению нескольких задач, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

«Прежде всего, это материальная поддержка многодетных семей. Именно многодетные испытывают закономерные финансовые трудности, что в большинстве случаев препятствует решению о рождении третьего ребёнка. Поэтому целенаправленная поддержка таких семей вполне рациональна», — считает эксперт.

По опыту использования маткапитала, отцовский капитал не выступает основной причиной для решения о повторных рождениях. Но по исследованиям Росстата, в 40−44% случаев семьи рассматривают господдержку в качестве дополнительной мотивации для этого.

«Проблема демографии в России — достаточно остра и в последние годы приобретает особую силу. С 2016 г. в России рождается меньше людей, чем умирает, в 2018 г. эта разница составила 224,6 тыс. чел., по данным Росстата. С 2014 г. число родившихся на 1000 человек населения последовательно снижается в России с 13,3 до 10,9 чел. в 2015—2018 гг.

Коэффициент рождаемости, то есть среднее число рождений детей на одну женщину, уменьшилось с 1,77 до 1,61 за тот же период. В соответствующем нацпроекте намечено поднять данный показатель до 1,92 — 2,05 к 2024 г. Новая мера будет способствовать хотя бы стабилизации рождаемости», — привёл цифры Гойхман.

Причём важно, что это именно «отцовский» капитал. Он эффективнее, чем, например, увеличение маткапитала на ту же сумму. Здесь подход с другой стороны. Для стабильности, повышения рождаемости нужно именно двустороннее укрепление семьи, её поддержка. Поэтому, конечно, нужно не заменять материнский капитал, а дополнять. По принципу «не вместо, а вместе».

«Стоит отметить, что для страны такая поддержка — не расход денег, а инвестиции, которые вернутся с лихвой в будущем. За счёт увеличения потребительского спроса на товары и услуги со стороны таких семей. За счёт стимулирования новых рождений детей, которые придут на смену уходящим поколениям в трудовой деятельности и в общественной жизни», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член общественного совета при Минтруда РФ Сергей Рыбальченко предложил после рождения третьего ребенка новый вид выплат — «отцовский капитал».

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