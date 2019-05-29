Берлин, 29 мая, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас присоединился к флешмобу против антисемитизма и облачился в кипу — религиозный еврейский головной убор. Свое фото в кипе министр продемонстрировал подписчикам в Twitter 28 мая.

Скриншот twitter @HeikoMaas Фото министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в кипе

«Я надел кипу, потому что не хочу, чтобы кто-либо скрывал свою еврейскую веру — ни в Германии, ни где-либо еще. Вместо того, чтобы скрывать кипу, мы должны более четко противопоставить себя антисемитизму. Поэтому я поддерживаю акцию Bild», — написал Маас.

Немецкая газета Bild инициировала акцию «Bild надевает кипу» в ответ на инцидент, произошедший 27 мая в одной из школ Берлина. 17-летний подросток ударил по лицу 15-летнего мальчика из еврейской семьи, что привело к массовой потасовке.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Берлине под эгидой властей состоялся крупный митинг под лозунгом «Берлин надевает кипу». Он стал реакцией на нападение подростка с Ближнего Востока на ровесника в кипе.

Читайте также: В МИД ФРГ открылась конференция по борьбе с антисемитизмом

А также: В Вене вандалы осквернили выставку, посвященную жертвам Третьего рейха