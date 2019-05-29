Москва, 29 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Рэпер Егор Крид в интервью Юрию Дудю рассказал о том, как именно он расстался с лейблом Black Star. Видео было опубликовано 28 мая на YouTube-канале видеоблогера.

Виталий Багров Егор Крид

Исполнитель сообщил, что переговоры с руководством Black Star длились на протяжении полутора месяцев, в итоге стороны пожали друг другу руки. Криду удалось оставить себе права на псевдоним, а также на песни, которые он исполнял под ним.

Рэпер пояснил, что благодарен продюсерской компании, однако принял решение покинуть её, в том числе потому, что сам хочет быть для себя продюсером. Он добавил, что его не устроили условия, которые предложили основатели компании Тимати, Пашу и Вальтер перед тем, как у него закончился контракт. В разговоре с блогером Крид также заявил, что он «ненавидит российский шоу-бизнес».

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Напомним, в апреле 2019 года Павел Курьянов (Пашу) сообщил журналистам, что Егор Крид сможет выступать под своим псевдонимом после ухода из Black Star. На вопрос собеседника о причинах ухода исполнителя из команды, руководитель лейбла сказал, что стороны «договорились, но по-другому».