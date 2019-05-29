Москва, 29 мая, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Механизм электронного голосования будет апробирован совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), заявил 29 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Дмитрий Медведев

«Совместно с ЦИКом будет апробирован механизм электронного голосования. Есть планы провести подобный эксперимент в сентябре, в Единый день голосования, оценить эффективность этих инструментов. Ну и для того, чтобы их в дальнейшем использовать», — сказал он.

На заседании обсуждается создание Национальной системы управления данными (НУСД). Она интегрирует данные из различных систем и баз данных.

Как сообщало ИА REGNUM, провести электронное голосование планируется в трёх округах на выборах в Московскую городскую думу.