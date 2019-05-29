Москва, 29 мая, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В системе московской власти выборы в Московскую городскую думу больше не являются значимым событием на федеральном уровне, считает политолог Максим Жаров. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 мая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», проходящего в пресс-центре ИА REGNUM.

Московская городская дума

«Мосгордума потеряла свою вес и значимость в системе московской власти. Реально город управляется на уровне управ и ГБУ «Жилищник», — сказал Жаров. — Поэтому Мосгордума в тех условиях, в которых живет город, находится отдельно от того, что реально происходит. Москва занимает четвертое место в рейтинге уровня протестной активности в регионах. Проблемы города стали восприниматься всерьез. А что касается выборов в Мосгордуму потеряли значение федерального события. 10 лет назад последний раз прогремел скандал на выборах в Мосгордуму когда думская оппозиция требовала от Медведева пересмотра результатов выборов в Мосгордуму, которые Лужков провел очень грубо. После этого на федеральном уровне выборы в Мосгордуму не являются значимым событием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве сократили время голосования при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва на два часа — с 22:00 до 20:00. Соответствующий закон приняли депутаты Московской городской думы на заседании.

«Часть избирательных участков в городе Москве будут наделены статусом цифровых участков, на которых предусматривается голосование по дополнительным выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ, законопроектом предлагается определить время окончания голосования — 20:00, совместив его с окончанием голосования по федеральным выборам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.