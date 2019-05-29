ПМР хочет наказать Молдавию, Киев — уничтожить Крымский мост: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США продолжат вооружать Украину;
- Приднестровье готовит иски к Молдавии за агрессию;
- Что угрожает Крымскому мосту со стороны Киева;
- Полномочия сенатора Мезенцева прекращены;
- В Перми разгорелся скандал из-за отсутствия у школьницы справки.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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