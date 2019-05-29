Киев, 29 мая, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Украинская гривна обесценится вчетверо по отношению к доллару США, если власти страны объявят дефолт. Об этом заявил, выступая 29 мая в Верховной раде, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Он потребовал «реальных реформ» и подчеркнул, что из-за дефолта пострадает каждый житель страны.

«Это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит рост тарифов», — сказал Ляшко.

Курс гривны, по данным Нацбанка Украины, на 28 мая составлял 26,4 гривны за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая объявить дефолт Украины по внешнему долгу предложил олигарх Игорь Коломойский. Таким образом, объяснил он, Киев мог бы выйти из порочного круга кредитов.

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