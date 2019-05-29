Москва, 29 мая, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы к 30 мая решат, как поступить с отсутствием ответа правительства на запросы от Госдумы и привлекать ли правительство к ответственности за это. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

С подобным предложением к коллегам обратился депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов. По его словам, представители правительства неоднократно игнорировали запросы от Госдумы и не представляли необходимую информацию в профильные комитеты.

«2 апреля комитет Госдумы по экологии сделал запрос в правительство в отношении мер, принимаемых по дифференциации оплаты за сбор мусора различными категориями населения. Эта тема очень резонансная, она набрала большое количество просмотров в интернете. Но прошло уже два месяца, я говорил с председателем комитета, от правительства ни ответа, ни привета», — подчеркнул Иванов.

Он предложил поручить комитету по регламенту подготовить обращение в соответствующие органы о привлечении к ответственности виновных лиц.

«Хватит нам одних только людей штрафовать, в конце концов, правительство тоже должно проявить уважение к парламенту и отвечать на поставленные вопросы», — заявил Иванов.

Его поддержал и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»). Он отметил, что ответа в комитет действительно не поступило, причем «это уже не первый случай, а второй».

Уполномоченный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко в свою очередь отметил, что правительству необходимо время, чтобы установить актуальное состояние вопроса.

«Ответ был дан, Минприроды ответило, что это не входит в их компетенцию, а в компетенцию Федеральной антимонопольной службы», — заявил Синенко.

В результате спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в течение дня разобраться с вопросом и к следующему пленарному заседанию, которое пройдет завтра, 30 мая, выйти на его решение.

«Давайте мы в течение сегодняшнего дня разберемся в том вопросе о статусе запроса, о субъекте запроса, об ответственности и завтра поручим комитету по контролю и регламенту проинформировать депутатов», — заявил Володин.

Возглавить эту работу, помимо комитета Госдумы, Володин также поручил первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).

«Нам необходимо определиться со временем, как можно быстрее, с тем чтобы такого рода вопросы снять в рамках нашего взаимодействия с правительством. Объективно у нас взаимодействие с правительством стало лучше, и этот диалог стал более конструктивным… Но есть и сбои, о которых сейчас наши коллеги говорят. Думаю, что мы найдем решение вместе с нашими коллегами из правительства и больше это не должно повториться», — подчеркнул Володин.