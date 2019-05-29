Москва, 29 мая, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Увеличить штрафные санкции за незаконный оборот контрафактных масел предложили на заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Мвд.рф Уничтожение контрафакта

В качестве метода борьбы с контрафактом заместитель директора представительства «Нефтяной совещательный форум» в РФ Евгений Кувшинов предложил в разы увеличить штрафные санкции за административные правонарушения в данной сфере.

Кроме того, было предложено проработать вопрос введения специальной маркировки масел, а также подготовить разъяснения по отнесению не соответствующих требованиям техрегламента масел к категории «контрафакт/фальсификат».

В ходе заседания также был поднят вопрос об утилизации фальсифицированной продукции. По мнению членов рабочей группы, утилизировать её должен изготовитель или продавец контрафакта.

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