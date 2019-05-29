Вашингтон, 29 мая, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Интервальные тренировки эффективны для избавления от жировых отложений на животе. К такому выводу пришли ученые из Американского гериатрического общества, отчет об их исследовании опубликован на сайте MedicalXpress.

Николай Шлейн. Утренняя зарядка. 1947

Они пригласили для эксперимента мужчин и женщин старше 70 лет и предложили половине из них интервальные тренировки трижды в день в течение десяти недель. Остальные вели привычный образ жизни.

Сначала занятия длились 18 минут, позднее — 36 минут. Упражнения и отдых участники эксперимента чередовали в соотношении 40/20.

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В результате у тренировавшихся добровольцев объем жировых отложений сократился примерно на треть, а мышечная масса увеличилась. Отмечено также, что более эффективен такой тип тренировок оказался для мужчин.

Ученые напомнили, что накопление жира в области живота и верхней части туловища происходит с возрастом из-за уменьшения мышечной массы. На фоне абдоминального ожирения растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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